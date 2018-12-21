В Турции объяснили приостановку военной операции в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решение отложить военную операцию в Сирии было принято, чтобы не спровоцировать ответного огня США. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Турция отложила военную операцию в САР, чтобы избежать «дружественного огня» во время вывода войск США из Сирии.
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Он также добавил, что Турции и США обсудит вывод войск из Сирии в Вашингтоне 8 января.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало военной операции в САР.