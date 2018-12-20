Порошенко заявил о готовности дать военный отпор России
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вооруженные силы страны готовы в любой момент дать отпор России, передает УНН.
Он подчеркнул, военное положение было введено для того, чтобы предотвратить возможные действия в отношении Украины.
Порошенко отметил, что оборона страны «укреплена максимально», а военные готовы в любой момент «дать адекватный ответ на провокационные действия».
Ранее сообщалось, что украинский президент назвал условие прекращения военного положения.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.
По итогам происшествия на Украине было объявлено военное положение.