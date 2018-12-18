Путин рассказал о рекордном милитаристском оборонном бюджете США

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Президент России Владимир Путин назвал рекордным оборонный бюджет США, передает РИА «Новости».

«Ну, свыше 700 миллиардов бюджет Пентагона, 725 — ну, рекорд, даже с учетом небольшой инфляции, все равно это милитаристский бюджет, на самом деле, а у нас 46, да больше того, у нас еще ожидается в процентном отношении снижение расходов на цели обороны», — сказал Путин.

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По его словам, между ведущими военными державами наблюдается диспаритет в финансировании.

Ранее Путин назвал последствия выхода США из ДРСМД.