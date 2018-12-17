Шойгу поздравил РВСН с праздником
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных и ветеранов с днем Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, РВСН являются надежным гарантом национальной безопасности России.
Он также добавил, что воины-ракетчики с честью выполняют свой воинский долг, постоянно совершенствуют боевую выучку.
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Шойгу подчеркнул, что ветераны Ракетных войск передают молодому поколению бесценный опыт.
Ранее сообщалось, что РВСН получили новые возможности ядерного сдерживания.