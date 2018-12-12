В Генштабе заявили об усилении НАТО у границ России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/350/10974350/RIAN_3000336.HR-pic905-895x505-12810.jpg">

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов отметил усиление военного присутствия НАТО вблизи российских границ, передает РИА «Новости».

Об этом он заявил на встрече с главкомом силами НАТО Кертисом Скапарротти.

По данным агенства, Герасимов также добавил, что действия альянса вблизи границ России не способствует снижению напряженности.

Реклама

Как отмечается, в ходе встречи стороны подтвердили заинтересованность в поддержании контактов.

Ранее СМИ сообщили, что Россия не разрушает, а укрепляет НАТО.