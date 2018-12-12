В Генштабе заявили об усилении НАТО у границ России
Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов отметил усиление военного присутствия НАТО вблизи российских границ, передает РИА «Новости».
Об этом он заявил на встрече с главкомом силами НАТО Кертисом Скапарротти.
По данным агенства, Герасимов также добавил, что действия альянса вблизи границ России не способствует снижению напряженности.
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Как отмечается, в ходе встречи стороны подтвердили заинтересованность в поддержании контактов.
Ранее СМИ сообщили, что Россия не разрушает, а укрепляет НАТО.