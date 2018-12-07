В Совфеде отреагировали на претензии США к ракете 9М729

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что претензии США к российской ракете 9М729 несостоятельны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам сенатора, российская ракета отвечает всем требованиям ДРСМД.

«Претензии американцев к ракете 9М729 совершенно несостоятельны: ее дальность не дотягивает до 500 километров, и она вполне вписывается в договор о ракетах средней и меньшей дальности», — говорится в сообщении пресс-службы Клинцевича.

Ранее сообщалось, что Госдеп США потребовал от России переделать ракету 9М729 или отказаться от нее.