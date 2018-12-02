При обстреле в провинции Хама погиб сирийский военный

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В результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в провинции Хама погиб один сирийский военный, еще один был ранен, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал руководитель Центра по примирению враждующих сторон Сергей Соломатин.

«В результате обстрела боевиками населенного пункта Зеллакият погиб один военнослужащий вооруженных сил САР и один военнослужащий вооруженных сил САР ранен», — сказал он.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США пытаются разыграть в Сирии «курдскую карту».

Он добавил, что это «очень опасная игра».