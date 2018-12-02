National Interest назвал новый способ России уничтожать артиллерию США

Журнал The National Interest оценил новейший российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин».

По данным издания, комплекс оснащен шестью обычными и шестью тепловизионными камерами для высокоскоростной сортировки информации.

Реклама

Как отмечается, «Пенициллин«способен обнаруживать цели за пять секунд в радиусе до 25 км.

При этом система полностью автоматизирована, что позволяет избежать «человеческого фактора».

По мнению экспертов, этот комплекс может стать новым «способом для уничтожения тяжелой артиллерии» США.

Ранее СМИ рассказали о преимуществах российской авиабомбы.