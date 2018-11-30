National Interet назвал преимущество российской авиабомбы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/385/12078385/46249247297-pic905-895x505-80214.jpg">

Российская авиабомба «Дрель» оснащена технологией отражения противника, а поэтому против нее бессильны ракеты с инфракрасными головками самонаведения, пишет американский журнал The National Interest.

Отмечается, что «Дрель» имеет дальность более 30 км и весит более 500 кг. В нее вмещаются 15 самонаводящихся зарядов, каждый из которых весит по 15 кг. Помимо этого, российская бомба оборудована электронными контрмерами — технологиями защиты от помех, которые имеют решающее значение для поддержки встроенной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Реклама

Автор поясняет, что эта планирующая бомба, которая использует спутниковые данные GPS, в десятки и даже тысячи раз дешевле управляемых ракет класса «воздух-поверхность». Именно поэтому есть возможность массового использования такого боевого инструмента.

Несмотря на то, что что авиабомба «Дрель» оснащена технологией малозаметности, российские ВВС не намерены использовать ее для стратегических бомбардировок хорошо укрепленных вражеских зон, говорится в материале.