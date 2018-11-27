Порошенко сказал, сколько требуется времени на организацию защиты Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ему понадобятся минуты для организации эффективной защиты Украины, в случае агрессии против страны, передает «112 Украина».
«Если произойдет агрессия – мне потребуется минуты для того, чтобы организовать эффективную защиту Украины», — сказал Порошенко.
Глава государства также отметил, что в настоящий момент в министерстве обороны и генеральном штабе страны проходят совещания всех представителей сектора безопасности и обороны для того, чтобы выстроить оборону страны в рамках указа президента. Он также подчеркнул, что его полномочия не расширяются.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Порошенко о попытке поговорить с президентом России Владимиром Путиным.