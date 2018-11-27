В Госдуме оценили вероятность войны Украины с Россией
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что вероятность открытого военного конфликта между Украиной и Россией исключена. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что Россия готова защищать свою территорию «от любых посягательств» и недружественных действий со стороны Киева.
«Это политические интриги [президента Украины Петра] Порошенко, который потерял полностью доверие своего собственного народа. Военное положение может спровоцировать внутри Украины конфликт и новый майдан, который может привести к смене власти», — подчеркнул Шеремет.
Он добавил, что Россия никогда ни на кого не нападала, однако может защитить собственные границы настолько убедительно, что желания покушаться на российскую территорию ни у кого не возникнет.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал цели провокации Киева в Керченском проливе.