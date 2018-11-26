ФСБ: провокацию в Керченском проливе координировали сотрудники СБУ

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что провокацию в Керченском проливе координировали два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), говорится в сообщении на сайте ЦОС ФСБ России.

Как отмечается, во время инцидента они находились на борту украинских судов.

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«Координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах», — отметили в ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что провокация была инициирована прямым указанием Киева.

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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.