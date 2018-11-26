ФСБ: провокацию в Керченском проливе координировали сотрудники СБУ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что провокацию в Керченском проливе координировали два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), говорится в сообщении на сайте ЦОС ФСБ России.
Как отмечается, во время инцидента они находились на борту украинских судов.
«Координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах», — отметили в ФСБ.
В ведомстве подчеркнули, что провокация была инициирована прямым указанием Киева.
«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.