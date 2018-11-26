Украинская армия приведена в полную боевую готовность

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Вооруженные силы Украины по решению начальника Генерального штаба приведены в состояние боевой готовности «полная». Об этом сообщается на сайте министерства обороны страны.

«На основании решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении правового режима военного положения начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных сил Украины в боевую готовность «полная», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в полную боевую готовность привели Службу безопасности Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не приведет к проведению Киевом наступательных операций.

Все корабли и суда военно-морских сил Украины были подняты по тревоге после того, как ФСБ России задержала корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

Три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Москва в ответ на эти действия закрыла пролив.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.