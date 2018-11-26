ФСБ применила оружие при задержании нарушивших границу с Россией кораблей Украины

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», нарушившие границу с Россией, передает РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование».

Реклама

Также сообщается, что трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана помощь.

Ранее сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело после инцидента в Азовском море.