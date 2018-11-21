Клинцевич оценил предложение Совфеда по ядерному оружию

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Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал предложение Совфеда по условиям применения Россией ядерного оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данное предложение можно считать «внешним сигналом».

Он также добавил, что с момента принятия прежних основ политики России в области ядерного сдерживания «в мире поменялась риторика».

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Клинцевич подчеркнул, что появления военных баз США на постсоветском пространстве «направлено на создание угрозы» для России.

Ранее сообщалось, что Совфед порекомендовал обновить условия применения ядерного оружия.