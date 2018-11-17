AP: США обвинят Иран в нарушении Конвенции о запрещении химоружия
Администрация президента США Дональда Трампа на следующей неделе готовится обвинить Иран в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия (КХО), передает агентство Associated Press со ссылкой на двух американских должностных лиц.
Как отмечается, Вашингтон строит обвинение на данных спецслужб США, согласно которым в Иране имеются объекты и оборудование для производства запрещенных веществ.
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Подчеркивается, что речи о применении Тегераном химоружия не идет.
По данным источников, администрация Трампа может предъявить обвинения иранским властям уже в следующий понедельник, 19 ноября.
Ранее сообщалось, что Трамп по телефону поругался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй из-за Ирана.