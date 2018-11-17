AP: США обвинят Иран в нарушении Конвенции о запрещении химоружия

<img src="//img.gazeta.ru/files3/667/11889667/RTX5EW61-pic905-895x505-92752.jpg">

Администрация президента США Дональда Трампа на следующей неделе готовится обвинить Иран в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия (КХО), передает агентство Associated Press со ссылкой на двух американских должностных лиц.

Как отмечается, Вашингтон строит обвинение на данных спецслужб США, согласно которым в Иране имеются объекты и оборудование для производства запрещенных веществ.

Реклама

Подчеркивается, что речи о применении Тегераном химоружия не идет.

По данным источников, администрация Трампа может предъявить обвинения иранским властям уже в следующий понедельник, 19 ноября.

Ранее сообщалось, что Трамп по телефону поругался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй из-за Ирана.