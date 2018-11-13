В Израиле заявили, что жертвой палестинских обстрелов стал палестинец

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Официальный представитель израильской полиции Мики Розенфельд заявил, что единственной жертвой палестинских обстрелов Израиля стал палестинец. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Розенфельда, наибольший ущерб причинил снаряд, который частично разрушил четырехэтажный дом в крупном городе Ашкелоне. По его словам, в результате инцидента пострадали 13 человек, а один погиб.

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«Могу подтвердить, что это был палестинец. Он находился здесь, в квартире. Мы намерены разобраться, что он здесь делал, имел ли разрешение на работу в Израиле», — сказал Розенфельд.

Ранее в ХАМАС назвали условие прекращения огня.