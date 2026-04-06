Трамп оценил возможность захватить нефть Ирана

Трамп: я бы забрал иранскую нефть, но народ США может этого не понять

Президент США Дональд Трамп признался, что он бы без колебаний забрал иранскую нефть при наличии выбора, но фактор общественного мнения в США заставляет его сомневаться в целесообразности такого шага. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

По словам Трампа, если бы выбор был за ним, он бы забрал нефть, которая «там лежит и ждет, когда ее возьмут».

«Если бы все зависело от меня, я бы забрал нефть, оставил ее себе и заработал бы кучу денег... Просто не думаю, что народ США действительно это поймет», — заявил Трамп.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

Ранее в США сообщили о риске энергокризиса в Калифорнии из-за войны в Иране.