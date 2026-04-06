Трампа не устроил ответ Ирана на предложение об урегулировании конфликта

Трамп: ответ Ирана на сделку от США не является достаточно хорошим

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответ Ирана на предложение об урегулирование конфликта был существенен, но все еще недостаточно хорош. Его слова приводит РИА Новости.

«Он недостаточно хорош», — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, 7 апреля остается крайним сроком для заключения сделки с Ираном.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран обсуждают возможность введения 45-дневного режима прекращения огня.

По их данным, в переговорах также участвуют региональные посредники в лице Пакистана, Египта и Турции, которые рассчитывают, что временное прекращение огня может стать шагом к завершению конфликта. При этом собеседники портала признали, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало», однако переговоры могут помочь избежать дальнейшей эскалации — ударов по Ирану и ответных атак Тегерана по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

