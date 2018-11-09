Конструктор рассказал о превосходстве Су-57 над F-35
Главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец назвал преимущества российского истребителя Су-57 над американскими F-22 и F-35. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По его словам, F-35 уступает Су-57 по маневренности и разгонным характеристикам.
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Он также добавил, что российский истребитель превосходит F-22 по возможностям уничтожения наземных целей.
Стрелец подчеркнул, что в отличии от американских истребителей Су-57 «многофункционален».
Ранее СМИ предупредили о «третьей мировой» из-за усовершенствования Су-57.