На полигоне под Самарой при взрыве боеприпаса пострадали люди

Во время утилизации боеприпасов в Самарской области произошел взрыв, четыре человека были ранены, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Он отметил, что состояние пострадавших в настоящее время уточняется.

«При разгрузке боеприпасов на утилизацию сдетонировал один снаряд, ранения получили четыре человека», — сказал представитель экстренных служб.

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Он также сообщил, что обстоятельства взрыва выясняются.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти произошел взрыв на военном полигоне.