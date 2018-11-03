В Сирии ввели в эксплуатацию закрытое из-за кризиса месторождение газа

Газовое месторождение Дейр Атыйя-1 в Сирии к северу от Дамаска, мощностью 150 тысяч кубометров в день, ввели в эксплуатацию после длительного перерыва из-за кризиса в стране, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на торжественной церемонии открытия присутствовал министр нефти Сирии Али Ганем.

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Эксплуатация данного месторождения была прекращена в 2011 году в связи с тяжелой обстановкой в стране.

По оценкам министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии, запасы газа в нем составляют около 4 миллиардов кубометров.

Сообщается, что в настоящее время ведутся работу по соединению этого месторождения еще с двумя другими, находящимися к северу от Дамаска.

Ранее в САР заработала поставляющая воду в Дамаск насосная станция.