В НАТО подчеркнули важность ДРСМД для безопасности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники считают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) важным для евроатлантической безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу альянса.

Как отмечается, в ходе заседания Совета Россия-НАТО союзники и Россия обменялись мнениями по ДРСМД.

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«Мы все согласны с тем, что договор по РСМД имеет решающее значение для евроатлантической безопасности», — сказал Столтенберг.

В свою очередь Россия по итогам заседания также отметила значение ДРСМД как фактора поддержания стабильности в мире.

«С российской стороны было отмечено значение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности как фактора поддержания европейской и глобальной стабильности», — говорится в сообщении российского постпредства при НАТО.

Заседание Совета Россия-НАТО состоялось сегодня, 31 октября, в Брюсселе.

Ранее стали известны темы переговоров на заседании Совета Россия-НАТО.