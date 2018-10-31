Создана комиссия по расследованию причин аварии плавдока в Мурманске

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил о решении по созданию межведомственная комиссии для расследования причин аварии плавучего дока в Мурманске, передает РИА «Новости».

«Я уже в курсе, уже дано указание об образовании комиссии, которая разберется в причинах, определит стоимость ущерба, наметит план мероприятий по восстановлению», — сказал Борисов.

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Он также отметил, что в расследовании комиссии примет участие Минобороны.

Ранее сообщалось, что появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым» в Мурманске.