Патрушев заявил Болтону о важности сохранения ДРСМД

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил о важности сохранения договора о ракетах средней и малой дальности, передает РИА «Новости».

Такое заявление Патрушев сделал после решения президента Дональда Трампа выйти из ДРСМД.

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Патрушев также заявил о готовности России к совместной работе, направленной на устранение взаимных претензий в связи с выполнением данного договора. По его словам, расторжение договора станет серьезным ударом для всей международно-правовой системы.

Джон Болтон находится в Москве с официальным визитом.