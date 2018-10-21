На Украине обнаружили тайник с боеприпасами и наркоплантацию

Украинская полиция обнаружила в селе Ожерельное Запорожской области наркоплантацию и тайник с большим количеством боеприпасов, сообщает «112 Украина».

Уточняется, что на плантации полиция обнаружила около 400 растений конопли.

В расположенной рядом лесополосе также были найдены 930 патронов калибра 5,45 мм и боевая граната РГД-5.

Реклама

«Полицейские установили, что ранее неоднократно судимый житель Пологовского района 1976 года рождения возле своего дома вырубил частично тростник и посеял наркосодержащие растения на площади около 1500 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

Во время обыска дома у мужчины был изъят автомат АКС-74 и магазин с 29 патронами калибра 5,45 мм. В автомобиле его жены нашли пистолет и 15 патронов к нему.