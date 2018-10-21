FT: США хотят пересмотреть СНВ-3

Высокопоставленный чиновник из администрации президента США Дональда Трампа заявил, что американское руководство рассматривает возможность пересмотра договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который был заключен с Россией в апреле 2010 года, пишет Financial Times.

«У нас пока нет точной позиции США, но есть несколько соображений, включая пересмотр», — сказал источник.

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Он также отметил, что продление договора тоже рассматривается как возможный вариант, однако такое развитие событий, по его словам, «маловероятно».

Ранее Трамп заявил о планах США выйти из договора РСМД с Россией.