Минобороны назвало цену Т-34 во время Великой Отечественной войны

Директор департамента финансового обеспечения Минобороны Евгений Пронский в эфире «Эха Москвы» рассказал, сколько стоили танки Т-34, бомбардировщики Ил-4 и пистолеты-пулеметы Шпагина во время Великой Отечественной войны (ВОВ).

По словам Пронского, в период ВОВ цены на военную технику были заморожены «определенными директивами».

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«Политика оптовых цен на закупку вооружений и военного имущества заключалась в их постоянном снижении», — отметил Пронский.

По его информации, в 1941 году танк Т-34 стоил 269 тыс. руб., а на следующий год он подешевел до 193 тыс. К концу войны стоимость боевой машины составила 135 тыс. руб. Самолет Ил-4 также подешевел с 800 тыс. руб. в 1941-м до 385 тыс. в 1945-м. Стоимость пистолета-пулемета Шпагина снизилась с 500 руб. до 148 руб. к концу ВОВ.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала, в каких войнах принимал участие танк Т-34.