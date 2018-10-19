СМИ рассказали о спецификации поступивших в Сирию С-300

Россия поставила военным Сирийской Арабской Республики (САР) три дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-300 в спецификации ПМ-2. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Ранее израильские СМИ сообщили, что поступившими в Сирию российскими ЗРК С-300 будут управлять иранские военные.

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Однако, по словам источников в оборонном ведомстве, военные Ирана располагают С-300 в «экспортной» спецификации ПМУ-2, которая оснащена упрощенной системой управления. Поэтому сообщения о причастности иранских военных к управлению С-300 являются недостоверными, подчеркнули в Минобороны.

В газете напомнили, что «глубокая модернизация» ЗРК С-300 до уровня С-300ПМ-2 была осуществлена в середине 2010-х годов. В частности, в ней были заменены или модернизированы радиолокационная станция обнаружения (РЛС), станция подсвета и наведения (стрельбовой радар) и мобильный командный пункт (КП).