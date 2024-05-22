В Сумах сообщили об отсутствии света в городе после удара

Город Сумы, расположенный на северо-востоке Украины, остался без электроэнергии из-за удара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

По его словам, в связи с атакой город «не получает электроэнергию».

«Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру», — написал он.

В ночь на 22 мая в областной военной администрации сообщили, что в городах Конотоп и Шостка Сумской области Украины повреждены энергетические объекты.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.