Путин рассказал о 700 заложниках ИГ в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Сирии захватила около 700 заложников.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

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По словам Путина, мало кто из присутствующих в зале знает, что террористы обещали расстреливать по 10 человек и позавчера казнили первых.

Также он сообщил, что террористы в Сирии захватили в заложники нескольких граждан США и стран Европы. При это западные коллеги «отмалчиваются».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.