Названо имя погибшего при крушении Су-27 на Украине

Глава Воздушного командования «Восток» Олег Струцинский рассказал в интервью «Громадьске», что в результате крушения истребителя Су-27УБ в Винницкой области погиб заместитель командира командира «Востока» Иван Петренко.

Струцинский выразил сомнение, что истребитель разбился в результате ошибки пилота.

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«Это подготовленный пилот, маловероятно, что это могла быть ошибка пилота», — сказал глава «Востока».

Он подчеркнул, что перед вылетом самолет прошел техническую инспекцию, которая не допустила бы неисправную машину к полетам. При этом Струцинский не стал делать предположений о причине катастрофы, отметив, что ему известно только о том, что перед крушением самолет летел на низкой высоте.

В «Громадьске» добавили, что коллеги Петренко очень высоко отзывались об уровне его подготовки.

Истребитель Су-27 разбился во вторник, 16 октября, около 17.00 в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета на совместных учениях с НАТО. В результате катастрофы также погиб пилот США. Ранее в украинской полиции рассказывали подробности крушения самолета.