В Госдуме прокомментировали данные о крушении Су-27 на Украине

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал сообщение Генштаба ВСУ о крушении Су-27 в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета, сообщает RT.

Он отметил, что во время учений «Чистое небо» между украинскими ВВС и пилотами НАТО были проведены учебные бои.

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«По заявлениям украинских ВС, Су-27 полностью превосходит американскую машину. Есть информация, что американские пилоты решили проверить на критических запредельных нагрузках работу Су-27. Поэтому их летчик сел вместе с украинским и начал полет», — рассказал Володацкий.

Он отметил, что по техническим параметрам самолет перегрузки выдержал, но запредельные нагрузки пройти не смогла, так как обслуживание украинского самолета не производилось на должном уровне.

«Техника ВСУ морально устарела и не проходит необходимых регламентных работ», — сказал он.

Ранее ВВС США подтвердили участие американского военного в крушении Су-27.