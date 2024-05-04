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На Украине военкомат обвинили в «похищении людей»

«Страна»: в подконтрольном ВСУ Запорожье жители обвинили ТЦК в похищении людей

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Evgeniy Maloletka/AP

Жители подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Запорожье собрались у здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) и требуют разъяснить место нахождения гражданина, которого ранее силой увезли военные. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«Здание оцеплено полицией. Полицейским задают вопросы «где Евгений Юрьевич?» и обвиняют в «похищении людей», — говорится в сообщении.

На опубликованном видео люди кричат «не воруйте людей», и обвиняют полицейских в том, что они «способствуют похищениям», тем самым нарушая данную клятву «защищать народ». Полицейский ответил пришедшим, что место расположения гражданина, о судьбе которого интересуются, уточняется.

3 мая стало известно, что граждане Украины с ВИЧ, гепатитом и онкологическими заболеваниями, а также переболевшие туберкулезом стали пригодными для службы в ВСУ.

Изменения вступают в силу с 4 мая. Теперь украинской армии подходит человек с бессимптомным течением ВИЧ, а в ТЦК можно попасть на стадии «иммунной субкомпенсации», то есть когда организм уже самостоятельно не справляется с болезнью.

Также ВСУ будут принимать призывников с хроническим вирусным гепатитом, раком в ремиссии или же медленно прогрессирующим. В списке еще появились пациенты с легкими психическими расстройствами и умственной отсталостью легкой степени. В документах указано, что на службу возьмут и женщин, у которых беременность протекает без осложнений.

Ранее в Закарпатье произошел конфликт со стрельбой у местного военкомата.

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