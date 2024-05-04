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Пьяный турист домогался стюардессы и пассажирок во время полета

Mirror: британский турист приставал к стюардессе и пассажиркам по пути на Майорку

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Shutterstock

Британский турист арестован после дебоша на борту авиалайнера, летевшего из Манчестера на остров Майорка, мужчина приставал к бортпроводнице. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел во время полета на испанский остров Майорка, нетрезвый турист сначала домогался стюардессы, а затем начал приставать к пассажиркам. На замечания экипажа путешественник не реагировал.

Вместе с приятелем он продолжил вести себя неадекватно и закурил на борту. Британского туриста задержали в аэропорту Майорки, мужчина был доставлен в отдел полиции, его обвиняют в нарушении правил воздушной безопасности. Стражам порядка дебошир заявил, что был слишком пьян и не смог вспомнить произошедшее.

До этого сообщалось, что в Турции задержали туриста, который подрался с полицейскими на борту самолета. Инцидент на борту самолета, прибывшего в Анталью из Эдинбурга, произошел 20 апреля. Пьяный пассажир по имени Майкл Стивен М. поссорился со своим соседом. Экипаж сообщил о конфликте в полицию, и в салоне быстро появились стражи порядка. Однако разбушевавшийся турист не захотел подчиниться и напал на полицейского. Тем не менее другой сотрудник полиции и пассажиры сумели его обезвредить.

Ранее пассажир сломал ногу во время турбулентности и семь часов ждал помощи.

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