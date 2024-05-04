В России снизилось количество подтопленных жилых домов

Количество жилых домов, подтопленных паводком на территории России, сократилось до почти 4,5 тыс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Также подтоплены 18,4 тыс. приусадебных участков, 46 мостов и 87 участков дорог», — сообщил собеседник агентства.

За минувшие 24 часа в стране стало на 1,1 тыс. меньше домов, подтопленных паводком.

3 мая стало известно, что пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области выплатили более трех миллиардов рублей. В областном правительстве отметили, что получили от жителей более 490 тысяч заявлений. Выплаты уже одобрили 146 564 жителям региона. При этом 64 528 подавшим отказали в компенсации.

До этого президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками призвал заранее думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах.

Ранее спасатели призвали жителей Тюменской области эвакуироваться.