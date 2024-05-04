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На месте ЧП в Павловске нашли коробку с проводами и порошкообразным веществом

На месте ЧП в Павловске нашли металлический корпус с порошкообразным веществом

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Александр Беляев/Пушкинский район Санкт-Петербурга/VK

На заброшенной котельной в Павловске, где в пятницу произошел взрыв, найден неразорвавшийся металлический корпус с проводами и порошкообразным веществом внутри. Об этом сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, коробку обнаружили в пяти метрах от основания трубы. Корпус вместе с содержимым, а также осколки, часть аккумулятора и детонатора и предмет, похожий на взрыватель, отправили на экспертизу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

3 мая администрация Пушкинского района сообщала, что на заброшенной ТЭЦ в Павловске была повреждена труба. До этого жители Павловска и Пушкина заявляли, что слышали громкий звук взрыва. По словам одной из очевидцев, на Октябрьском в Пушкине от взрыва задребезжали окна.

1 мая мэр Мурманска Юрий Сердечкин сообщил о «порыве на сетях АО «Мурманская ТЭЦ». По его словам, авария на теплосетях лишила горячей воды и отопления 395 жилых домов и 19 соцобъектов в городе.

Ранее сообщалось, что около трети жилых домов в Шагонаре остались без тепла после аварии на ТЭЦ.

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