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Вредные вещества от газовой плиты нашли в воздухе спальни

Science Advances: газовая плита загрязняет воздух в спальне, повышая риск астмы

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Газовые плиты — источник токсичного диоксида азота, который проникает даже в отдаленные от кухни помещения, например, спальню. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

Диоксид азота признан важным фактором риска развития астмы. Хотя большая его часть поступает в воздух с выхлопными газами автомобилей, смесь загрязняющих веществ от газовых печей может быть причиной до 200 тысяч случаев детской астмы в США. Новое исследование подтверждает эти опасения.

Ученые использовали датчики для измерения концентрации диоксида азота в более чем ста домах с различной площадью, планировками и системами вентиляции до, во время и после использования печи. Даже в больших домах концентрация диоксида азота повышалась до нездорового уровня во время и после приготовления пищи, в том числе при включенной вытяжке или открытой дверью.

Наиболее уязвимы были люди, живущие в домах размером с небольшую квартиру с двумя спальнями. В течение года они подвергались воздействию вдвое большего количества диоксида азота по сравнению со средним показателем по стране.

Концентрации загрязняющих веществ в спальнях превышала здоровые уровни в течение нескольких часов после выключения газовой плиты, что делает ее использование опасным для всей семьи, а не только для тех, кто находится на кухне.

Ученые рекомендовали уделить внимание вентиляции во время готовки на газовой плите.

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