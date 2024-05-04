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Визит президента Казахстана в Россию планируется 8-9 мая

Посол Казахстана в РФ Абаев: Токаев намерен посетить Москву 8-9 мая

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев планирует посетить Москву с визитом 8-9 мая. Об этом ТАСС сообщил посол Казахстана в России Даурен Абаев.

«8-9 мая планируется визит нашего президента в Москву», — сообщил он.

Дипломат отметил, что в 2024 году Казахстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Соответственно, в рамках этих форматов встречи между нашими лидерами тоже будут», — добавил он.

8 мая в Москве пройдет юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

До этого сообщалось, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит приедет с визитом в РФ для того, чтобы посетить парад в честь 79-летия Победы в Москве 9 мая.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате отказались от проведения памятного шествия на 9 Мая.

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