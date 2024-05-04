Девушку-курьера, порезавшую лицо пенсионерке в автобусе, задержали в Петербурге

В Петербурге задержали девушку-курьера, которая напала на пожилую женщину в автобусе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, в отношении 21-летней сотрудницы курьерской службы возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Полицейские задержали ее на Кондратьевском проспекте.

Инцидент произошел 3 мая в автобусе №177, когда тот подъезжал к остановке «Гражданский проспект, 90». Пенсионерка рассказала, что, когда она собиралась выходить из автобуса, то наткнулась на миниатюрную сотрудницу курьерской службы с тяжелым доставочным коробом. Пожилая женщина «жестко мимо нее прошла», а та в ответ ткнула ее кулаком. Между ними завязался конфликт, в ходе которого женщина ударила оппонентку сумкой по голове, а девушка порезала ей лицо.

Ранее москвич сломал нос пенсионерке в электричке после просьбы убрать ноги с прохода.