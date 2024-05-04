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Россиянин разработал план, похитил из банка 30 млн рублей и попался полиции

78.ru: в Петербурге мужчину заподозрили в хищении 30 млн рублей у банка

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Мужчину заподозрили в хищении у банка в Петербурге 30 млн рублей. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, злоумышленник разработал преступный план и стал проводить операции по возврату денег с помощью платежного терминала, однако при этом оплата не проводилась. За пять дней преступник таким путем смог похитить 28,2 млн рублей, причинив банку ущерб в крупном размере.

Правоохранительные органы по подозрению в совершении преступления задержали жителя Мурино. У него изъяли девять аппаратов для эквайринга, чеки, документы и два смартфона. Стражи порядка продолжают устанавливать детали и обстоятельства произошедшего.

До этого мужчина ограбил пенсионера, который разрешил ему пожить в своем доме. Спустя полгода он так и не вернул деньги, но явился в дом мужчины, где ранее жил, чтобы все обсудить.

Ранее россиянин устал стоять в очереди в банке и угрожал сотрудникам взрывом.

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