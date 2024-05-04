Боня продает свои услуги во Франции за 6 млн рублей

Блогерша Виктория Боня заявила, что поможет попасть на 77-й Каннский кинофестиваль всем желающим по цене от 3 миллионов рублей. Ее слова передает kp.ru.

«Это билет, машина, которая вас привезет туда. А если есть желание пойти со мной, то цена в два раза больше. Я могу достать вам платье, могу вас сводить на фестиваль. Если захотите, чтобы о вас написала иностранная пресса, — все возможно, если у вас на это есть бюджет», — поделилась блогерша.

При этом, добавляет kp.ru, поездка самой Бони за границу все еще под вопросом: модель не может вернуться в Монако из-за того, что ей на протяжении пяти месяцев не выдают визу. Недавно к блогерше в Москву прилетала ее дочь Анджелина, которая проживает с отцом Алексом Смерфитом, пока родительница в России.

26 апреля Боня заявила, что станет матерью во второй раз. Телеведущая опубликовала ролик с фотосессии на постеры 4 сезона шоу «Злые Языки». Она показала кадры с округлившимся животом. Артистка написала, что на этих фото уже не скрыть ее «беременный живот».

Некоторые подписчики усомнились в беременности Бони, обвинив ее в пиаре. Они напомнили, что блогерша совсем недавно худела с помощью голодания.

Раннее холостяк Гецати обидел экс-участницу «ВИА Гры», обвинив в неискренности.