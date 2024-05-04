У плывущего из Греции в Россию танкера Sea Marine заглох двигатель

Танкер Sea Marine, у которого заглох двигатель в проливе Дарданеллы, отбуксировали к причалу, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции. Об этом пишет РИА Новости.

«У танкера Sea Marine 1 без груза длиной в 180 метров, следовавшего из Греции в РФ, вышел из строя двигатель у моста через пролив Дарданеллы», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, танкер, идущий под флагом Вьетнама, был отбуксирован к причалу Шевкетие.

3 мая стало известно, что Индия в апреле закупала российскую нефть в объеме 1,96 баррелей в сутки (б/с), что является самым высоким показателем с июля 2023 года. Объем поставок по сравнению с мартом вырос на порядка 19%. Доля российского сырья в общем индийском импорте нефти по итогам месяца составила 40,3%.

В конце апреля Bloomberg писал, что «Совкомфлот» переименовал часть своих танкеров, которые попали под санкции США, в честь российских городов. Так, Columbus превратился в Kemerovo, Bravo — в Belgorod, Captain — в Kaliningrad, а Creation — в Krasnoyarsk. Кроме того, танкеры сменили флаги с габонских на российские. Танкеры часто меняют названия после попадания под санкции, чтобы их было сложнее идентифицировать.

Ранее на Западе признали, что потолок цен на российскую нефть не работает.