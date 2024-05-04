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«Мягкая сила»: «Хор Турецкого» выступил в Германии

В Берлине прошло выступление российских коллективов «Хор Турецкого» и Soprano

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В Берлине 3 мая прошел концерт российских коллективов «Хор Турецкого» и Soprano. Об этом сообщает ТАСС.

Международный проект UNITY SONGS российские артисты представили в рамках международной музыкальной акции «Песни Победы».

«Мягкая сила, культурная дипломатия, которая, несмотря ни на что, преодолевая все преграды, помогает построить мосты дружбы между народами даже в самые сложные времена», — говорится в анонсе концерта в Германии.

Для берлинских зрителей прозвучали романсы, песни военных лет: «Дорогой длинною», «Соловей», песни «От зари, до зари», «Течет река Волга», «Подмосковные вечера», «Катюша», «День Победы».

За шесть лет существования проекта UNITY SONGS услышали более 47 тысяч зрителей в различных странах мира — странах СНГ, государствах Латинской Америки, Европы, Юго-Восточной Азии, США.

До Германии арт-группы «Хор Турецкого» выступили в Венгрии.

Накануне стало известно, что шоу «Новая Фабрика звезд» на ТНТ 5 мая посвятит новый отчетный концерт певцу Диме Билану.

В рамках трибьют-выступления участники споют песни артиста, а сам он займет почетное место среди членов жюри и будет выходить на сцену для исполнения.

Ранее граффити с Бодровым в Петербурге завесили плакатом с персонажем «Звездных войн».

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