«Проклятие невест»: Башарова испугал новый роман на «Битве экстрасенсов»

Ведущий шоу «Новая Битва экстрасенсов» Марат Башаров осудил роман участников передачи Ирины Певчей и Александра Сакова. Об этом сообщает «СтарХит».

Пара открыла роман в соцсетях еще в конце апреля, однако в эфире шоу 4 мая признание о помолвке прозвучит впервые. Башарова роман испугал — по мнению ведущего, он может закончиться плохо для «сверхъестественных» способностей участников.

По словам Башарова, он не раз видел на передаче людей, которые влюблялись, и отношения всегда мешали проявить способности женщинам.

«Вспомните Мэрилин Керро или Астрид. Женщина всегда страдала и оставалась в проигрыше, в то время как ее мужчина, наоборот, стремительно взлетал. Время покажет, удастся ли новой невесте на «Битве…» избежать проклятия предыдущих невест», — сказал он.

Накануне экс-участница группы «ВИА Гра» Ольга Меганская возмутилась поведением холостяка и участника «Битвы экстрасенсов» Константина Гецати, который обвинил девушку в неискренности после удачного свидания на шоу «Невеста. Экстра любовь».

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