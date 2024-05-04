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На Украине у военкомата произошла стрельба

В Закарпатской области Украины произошла стрельба у военкомата

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Reuters

В Закарпатской области Украины произошла стрельба у здания военкомата в городе Виноградов. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Отмечается, что у там произошел конфликт между местными жителями и сотрудниками военкомата.

«В Закарпатской области произошел конфликт между работниками территориального центра комплектования Украины и ромами. Группа цыган прибыла на территорию центра и заблокировала выезд из военкомата», — следует из сообщения.

Сообщается, что 10 человек нарушили правопорядок в результате чего сотрудники военкомата произвели «упреждающие выстрелы».

До этого сообщалось, что жители подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Запорожье собрались у здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) и требуют разъяснить место нахождения гражданина, которого ранее силой увезли военные. На опубликованном видео люди кричат «не воруйте людей», и обвиняют полицейских в том, что они «способствуют похищениям», тем самым нарушая данную клятву «защищать народ». Полицейский ответил пришедшим, что место расположения гражданина, о судьбе которого интересуются, уточняется.

Ранее в Закарпатье произошел конфликт со стрельбой у местного военкомата.

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