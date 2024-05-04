Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров

Совет Госдумы 6 мая намерен рассмотреть вопрос о подготовке к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров. Повестка заседания опубликована в думской базе данных.

«<…> рассмотреть и обсудить представленные кандидатами на должности заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров», — уточнили в документе.

Предложение подготовил комитет Государственной думы по контролю.

По итогам заседаний ответственные комитеты нижней палаты российского парламента примут соответствующие решения и направят в Совет ГД материалы.