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Совет Госдумы обсудит подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров

Совет ГД рассмотрит вопрос о подготовке к утверждению министров и вице-премьеров

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Совет Госдумы 6 мая намерен рассмотреть вопрос о подготовке к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров. Повестка заседания опубликована в думской базе данных.

«<…> рассмотреть и обсудить представленные кандидатами на должности заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров», — уточнили в документе.

Предложение подготовил комитет Государственной думы по контролю.

По итогам заседаний ответственные комитеты нижней палаты российского парламента примут соответствующие решения и направят в Совет ГД материалы.

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