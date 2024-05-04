Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии рассказали, как смех Шольца оскорбляет украинцев

Генсек ХДС Линнеманн: смех Шольца после отказа дать ВСУ Taurus обидит украинцев

close
100%
Liesa Johannssen/Reuters

Смех канцлера ФРГ Олафа Шольца после очередного отказа передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus оскорбляет жителей Украины. С таким мнением выступил генеральный секретарь оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) Карстен Линнеманн, его слова приводит телеканал N-TV.

«Абсолютно постыдно, что канцлер хихикает и смеется над Украиной. Хихикающий канцлер оскорбляет людей, которые боролись за свое выживание», — отметил Линнеманн.

Он также усомнился в серьезности намерений канцлера оказывать поддержку Украине. «Вы должны спросить себя: насколько серьезно канцлер на самом деле относится к своим словам в поддержку Украины?», — заявил генсек партии.

До этого Шольц во время встречи с жителями города Люнебург в очередной раз отказался поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине, иронично ответив на вопрос о возможных поставках оружия ВСУ. Шольц заявил, что не намерен «давать каждому» оружие и рассмеялся.

Ранее экс-советник Меркель призвал Шольца пересмотреть позицию по отправке Taurus ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами