В Германии рассказали, как смех Шольца оскорбляет украинцев

Смех канцлера ФРГ Олафа Шольца после очередного отказа передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus оскорбляет жителей Украины. С таким мнением выступил генеральный секретарь оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) Карстен Линнеманн, его слова приводит телеканал N-TV.

«Абсолютно постыдно, что канцлер хихикает и смеется над Украиной. Хихикающий канцлер оскорбляет людей, которые боролись за свое выживание», — отметил Линнеманн.

Он также усомнился в серьезности намерений канцлера оказывать поддержку Украине. «Вы должны спросить себя: насколько серьезно канцлер на самом деле относится к своим словам в поддержку Украины?», — заявил генсек партии.

До этого Шольц во время встречи с жителями города Люнебург в очередной раз отказался поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине, иронично ответив на вопрос о возможных поставках оружия ВСУ. Шольц заявил, что не намерен «давать каждому» оружие и рассмеялся.

Ранее экс-советник Меркель призвал Шольца пересмотреть позицию по отправке Taurus ВСУ.