«Пари НН» назначил нового главного тренера после увольнения Юрана

«Пари Нижний Новгород» назначил новым главным тренером сербского специалиста Сашу Илича. Об этом сообщает пресс-служба команды в официальном Telegram-канале.

«В качестве игрока завоевал больше 20 трофеев. В качестве тренера работал с юниорской, молодежной и основной сборной Сербии, сербским «Чукарички» (третье место), болгарским ЦСКА (второе место, квалификация Лиги Конференций) и греческим «Атромитосом», — указано в сообщении команды.

Илич стал первым иностранным тренером в истории нижегородского клуба.

46-летний сербский специалист с 2023 года работал в Греции. До этого он тренировал софийский ЦСКА и сербский «Чукарички», а также юношеские и молодежные сборные Сербии.

Сергей Юран был уволен из команды 29 апреля, после поражения от «Ахмата» со счетом 1:5 в 26-м туре чемпионата России.

После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН», набрав 28 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице. Лидировать продолжает «Зенит», имеющий в активе 50 очков. Столько же у «Краснодара», уступающего петербуржцам по дополнительным показателям. Третью строчку в таблице занимает «Динамо». У бело-голубых на три очка меньше.

Ранее в «Зените» оценили возможность подписания Неймара.