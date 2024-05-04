Граффити с Бодровым в Петербурге завесили плакатом с персонажем «Звездных войн»

В Санкт-Петербурге в районе Александро-Невской лавры граффити с актером Сергеем Бодровым завесили плакатом с персонажем киносаги «Звездные войны». Об этом сообщает Telegram-канал «Отличный Петербург».

«В ньютонах сила, брат», — отвечает на плакате Йода на вопрос из фильма Алексея Балабанова «Брат 2», где Бодров сыграл главную роль.

На плакате можно разглядеть символику фестиваля кино, фантастики, компьютерных игр и поп-культуры «Старкон».

Граффити с изображением Бодрова-младшего и подписью «В чем сила, брат?» было создано в 2014 году на трансформаторной подстанции у Александро-Невской Лавры художниками из группы Hoodgraft. В 2018 году вандалы испортили граффити, сделав на нем надпись. В сентябре 2019 года авторы нарисовали на прежнем месте новый портрет Бодрова — на этот раз смотрящего в небо.

В 2020 году изображение снова подверглось нападению вандалов.

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