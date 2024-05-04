Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Граффити с Бодровым в Петербурге завесили плакатом с персонажем «Звездных войн»

В Петербурге граффити с актером Бодровым закрыли плакатом с магистром Йодой

close
100%
Lucasfilm Ltd.

В Санкт-Петербурге в районе Александро-Невской лавры граффити с актером Сергеем Бодровым завесили плакатом с персонажем киносаги «Звездные войны». Об этом сообщает Telegram-канал «Отличный Петербург».

«В ньютонах сила, брат», — отвечает на плакате Йода на вопрос из фильма Алексея Балабанова «Брат 2», где Бодров сыграл главную роль.

На плакате можно разглядеть символику фестиваля кино, фантастики, компьютерных игр и поп-культуры «Старкон».

Граффити с изображением Бодрова-младшего и подписью «В чем сила, брат?» было создано в 2014 году на трансформаторной подстанции у Александро-Невской Лавры художниками из группы Hoodgraft. В 2018 году вандалы испортили граффити, сделав на нем надпись. В сентябре 2019 года авторы нарисовали на прежнем месте новый портрет Бодрова — на этот раз смотрящего в небо.

В 2020 году изображение снова подверглось нападению вандалов.

Ранее Лера Кудрявцева сравнила себя с Зюгановым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами